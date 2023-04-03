Доходы российских олигархов выросли на 13 миллиардов долларов с начала года
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросла на 13,03 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
В частности, больше всех заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние выросла на 3 миллиарда долларов и теперь составляет 18,5 миллиардов долларов.
В рейтинг богатейших людей мира вошли 22 россиянина, а всего в списке пятьсот человек. Общее состояние российских олигархов составляет 276,7 миллиардов долларов.
Самым богатым россиянином является владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29 миллиардов долларов, а за 3 месяца 2023 года он заработал 448 миллионов долларов.
Составляется топ богатейших людей планеты на основе стоимости акций компаний в которых имеют долю миллиардеры.
Ранее власти Крыма заявили о том, что расширят список национализируемого имущества украинских олигархов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru