Доходы российских олигархов выросли на 13 миллиардов долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросла на 13,03 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В частности, больше всех заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние выросла на 3 миллиарда долларов и теперь составляет 18,5 миллиардов долларов.

В рейтинг богатейших людей мира вошли 22 россиянина, а всего в списке пятьсот человек. Общее состояние российских олигархов составляет 276,7 миллиардов долларов.

Самым богатым россиянином является владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29 миллиардов долларов, а за 3 месяца 2023 года он заработал 448 миллионов долларов.

Составляется топ богатейших людей планеты на основе стоимости акций компаний в которых имеют долю миллиардеры.

Ранее власти Крыма заявили о том, что расширят список национализируемого имущества украинских олигархов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

