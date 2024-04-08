Путин поручил выделить не менее 300 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург

В частности, глава государства поручил выделить в 2025 году из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей по ставке не выше 1% годовых с капитализацией процентов в первые десять лет для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта ВСМ. Меры следует принять до 1 июля. Также правительству, ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк России» и заинтересованным исполнительным органам субъектов предстоит обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения о реализации проекта строительства ВСМ на указанных условиях. Срок исполнения этого поручения – 15 апреля.

Кроме того, кабмину поручено предоставить капитальный грант за счет средств бюджета в 2024–2028 годах на выкуп земельных участков для строительства необходимых объектов транспортной инфраструктуры в размере 28,5 млрд рублей.

«Софинансирование этого проекта за счет средств: г. Москвы – в размере не менее 150 млрд. рублей, г. Санкт-Петербурга – не менее 30 млрд», — говорится в списке поручений.

При этом средства Подмосковья для софинансирования составят не менее 20 млрд, Ленинградской области – от 10 млрд, Новгородской и Тверской областей – не менее 6 и 5 млрд соответственно.

