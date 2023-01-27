Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта этого года, далее – один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее, 11 января, глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что ведомство ожидает снижения объема производства обрабатывающей промышленности в России по итогам 2022 года на уровне чуть более 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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