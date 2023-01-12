Вице-мэр Москвы Ефимов: Объем столичной промышленности вырос на 9 процентов

В Москве объем промышленного производства в январе-ноябре прошлого года вырос на 9,1 процента, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

«В январе – ноябре 2022 года рост столичной промышленности составил 9,1 процента, а обрабатывающих производств – 10,9 процента», - сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что московские предприятия сумели нарастить объемы производства в период санкций, возникших логистических проблем, а также трудностей с поиском сырья. Ефимов подчеркнул, что столичная промышленность теперь ориентируется на инвестиционные проекты, которые позволяют наращивать мощности.

Во многом ключевую роль здесь играет поддержка властей, а также реализация антикризисного плана, принятого в Москве.

«В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы», - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Меры, которые были приняты ранее, позволят сохранить положительную динамику в промышленности в будущем. В частности, в Москве открыли несколько кластеров, которые станут основой для развития высокотехнологичных производств, как для столицы, так и для всей России.

Инвесторы сегодня могут рассчитывать на получение земли без торгов, но при условии строительства производств, востребованных в инновационной и социальной сферах. Также можно получить землю в аренду по ставку один рубль в год. Предложением воспользовались уже 13 инвесторов, которые создают пищевые производства, заводы по изготовлению мебели, строительной продукции и другие.

