Вице-мэр Москвы Ефимов: Объем столичной промышленности вырос на 9 процентов
В Москве объем промышленного производства в январе-ноябре прошлого года вырос на 9,1 процента, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
«В январе – ноябре 2022 года рост столичной промышленности составил 9,1 процента, а обрабатывающих производств – 10,9 процента», - сказал Ефимов.
Вице-мэр отметил, что московские предприятия сумели нарастить объемы производства в период санкций, возникших логистических проблем, а также трудностей с поиском сырья. Ефимов подчеркнул, что столичная промышленность теперь ориентируется на инвестиционные проекты, которые позволяют наращивать мощности.
Во многом ключевую роль здесь играет поддержка властей, а также реализация антикризисного плана, принятого в Москве.
«В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы», - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Меры, которые были приняты ранее, позволят сохранить положительную динамику в промышленности в будущем. В частности, в Москве открыли несколько кластеров, которые станут основой для развития высокотехнологичных производств, как для столицы, так и для всей России.
Инвесторы сегодня могут рассчитывать на получение земли без торгов, но при условии строительства производств, востребованных в инновационной и социальной сферах. Также можно получить землю в аренду по ставку один рубль в год. Предложением воспользовались уже 13 инвесторов, которые создают пищевые производства, заводы по изготовлению мебели, строительной продукции и другие.
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