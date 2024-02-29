Путин поручил увеличить в 1,5 раза интенсивность авиасообщения по России

«Сложная задача — покупали много самолетов за границей, а свое не развивали» - сказал Путин.

По его словам, за шесть лет нужно модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов. На эти цели направят не менее 250 миллиардов рублей из бюджета, добавил президент.

Путин указал на то, что авиаперелеты по России должны стать более доступными.

Ранее стало известно, что Госкорпорация «Ростех» планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, напоминает «Свободная пресса».

