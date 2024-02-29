Путин поручил увеличить в 1,5 раза интенсивность авиасообщения по России

К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза по отношению к прошлому году, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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«Сложная задача — покупали много самолетов за границей, а свое не развивали» - сказал Путин.

По его словам, за шесть лет нужно модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов. На эти цели направят не менее 250 миллиардов рублей из бюджета, добавил президент.

Путин указал на то, что авиаперелеты по России должны стать более доступными.

Ранее стало известно, что Госкорпорация «Ростех» планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Федеральное СобраниеВладимир ПутинРоссияАвиасообщение

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