Путин поручил увеличить пропускную способность аэропорта Чебоксар
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться реконструкцией инфраструктуры аэропорта Чебоксар, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что реконструкция воздушной гавани необходима для увеличения её пропускной способности.
«Правительству РФ принять меры... предусматривающие в первую очередь расширение перрона, в целях увеличения пропускной способности аэропорта», - сказано в перечне поручений.
Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин, соответствующий доклад президенту следует продоставить до 15 июля.
Ранее московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» изменили схемы заходов самолётов на посадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru