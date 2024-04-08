Путин поручил увеличить пропускную способность аэропорта Чебоксар

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться реконструкцией инфраструктуры аэропорта Чебоксар, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что реконструкция воздушной гавани необходима для увеличения её пропускной способности.

«Правительству РФ принять меры... предусматривающие в первую очередь расширение перрона, в целях увеличения пропускной способности аэропорта», - сказано в перечне поручений.

Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин, соответствующий доклад президенту следует продоставить до 15 июля.

Ранее московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» изменили схемы заходов самолётов на посадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Ващук
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