Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить более благоприятные условия для экспорта российской продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что также поручено обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы. Так, поручение необходимо выполнить до 1 сентября.

Ранее Владимир Путин заявил, что «Сбер» одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияЭкспорт
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