Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ

В России усилят досмотр транспорта в субъектах, где установлен желтый уровень террористической опасности Президент России призвал депутатов ускорить процесс принятия закона об обезличивании персональных данных СМИ: В ЕС есть разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию Венгрия поддержала выдвижение президента Турции на Нобелевскую премию мира В Турции подвели финансовые итоги туристического сезона 2022 года