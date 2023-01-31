Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить более благоприятные условия для экспорта российской продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что также поручено обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы. Так, поручение необходимо выполнить до 1 сентября.
Ранее Владимир Путин заявил, что «Сбер» одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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