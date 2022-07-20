Путин поручил Шувалову «найти десятку» для школ Белоруссии

Президент России Владимир Путин поручил главе ВЭБ Игорю Шувалову найти деньги на оснащение белорусских школ.

«Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», - сказал Путин, в ходе пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

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Ранее сооснователь компании «Роббо» попросил президента о содействии в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», - признался Фролов.

Путин подчеркнул, что белорусам надо обязательно помочь.

«Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», - добавил глава государства.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БелоруссияИгорь ШуваловВладимир Путин
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