Путин поручил провести в Москве международный форум «Россия»
Президент Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Мероприятие призвано продемонстрировать положительный опыт развития субъектов РФ и достижения страны в различных отраслях экономики, в том числе промышленности, энергетике, транспорте, науке и культуре, пишет Ura.ru. Также форум нацелен на содействие дальнейшему международному сотрудничеству, сообщает RT.
«Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 годах в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства», — отмечается в указе.
Кроме того, Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, его возглавит первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.
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