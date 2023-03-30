Путин поручил провести в Москве международный форум «Россия»

Мероприятие призвано продемонстрировать положительный опыт развития субъектов РФ и достижения страны в различных отраслях экономики, в том числе промышленности, энергетике, транспорте, науке и культуре, пишет Ura.ru. Также форум нацелен на содействие дальнейшему международному сотрудничеству, сообщает RT.

«Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 годах в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства», — отмечается в указе.

Кроме того, Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, его возглавит первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.

