Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выделения средств для обманутых дольщиков
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил правительству страны рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения», — говорится в тексте поручения президента.
Данная мера призвана помочь более быстрому решению проблем обманутых дольщиков.
Счетная палата (СП) в июле 2020 года заявила о риске дальнейшего роста числа обманутых дольщиков в РФ из-за снижения покупательной способности населения, участившихся случаев банкротства застройщиков, нехватки финансирования программ помощи обманутым дольщикам. По оценкам экспертов, в 2020 году в России насчитывалось от 180 до 200 тысяч обманутых дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru