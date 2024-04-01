Путин поручил внедрить новую систему оплаты труда бюджетников
Президент Владимир Путин поручил внедрить новую систему оплаты труда бюджетников с 2027 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству разработать меры стимулирования структурных улучшений в бюджетном секторе и совершенствования системы оплаты труда работников. В частности, властям следует устранить «экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников одной организации» и в уровне оплаты в различных организациях, которые занимаются одним видом деятельности и (или) расположены в разных субъектах РФ.
«Обеспечить... утверждение в 2026 году... новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем начиная с 2027 года», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что с января 2024 года зарплаты работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры, науки проиндексируют на 9,8%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru