Президент Владимир Путин поручил внедрить новую систему оплаты труда бюджетников с 2027 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству разработать меры стимулирования структурных улучшений в бюджетном секторе и совершенствования системы оплаты труда работников. В частности, властям следует устранить «экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников одной организации» и в уровне оплаты в различных организациях, которые занимаются одним видом деятельности и (или) расположены в разных субъектах РФ.

«Обеспечить... утверждение в 2026 году... новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем начиная с 2027 года», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что с января 2024 года зарплаты работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры, науки проиндексируют на 9,8%, напоминает RT.

