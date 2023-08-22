Путин поручил правительству и ЦБ контролировать отток капитала

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ активнее использовать имеющиеся инструменты для контроля оттока капитала.

На заседании совета по национальным проектам глава государства отметил, что при необходимости имеющиеся инструменты нужно донастраивать.

Ранее глава государства заявил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Он отметил, что темпы экономического роста в стране устойчивы, несмотря на пессимистически прогнозы извне. Путин добавил, что по итогам 2023 года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП, как и было запланировано, сообщает «Радиоточка НСН».

