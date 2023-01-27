Путин поручил повысить МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Президент РФ Владимир Путин поручил повышать минимальный размер отплаты труда (МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции. Он поручил представить предложения о дальнейшем росте МРОТ.

Ранее в ходе посещения «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге заявил, что инфляция в 2023 году составит 5-7%. Он также напомнил, что в 2022 года показатель был около 12%.

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей

В декабре 2022 года президент подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей. В прошлом году МРОТ был установлен на уровне 13 890 рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:МРОТВладимир Путин
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