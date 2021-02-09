Минтруд назвал число безработных в России

Число официально зарегистрированных безработных россиян уменьшилось на 300 тысяч по сравнением с декабрём 2020 года и составило 2,5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Как отметили в ведомстве, количество безработных с августа прошлого года снизилось на 400 тысяч человек.

«Цель, которая поставлена президентом — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года», — добавили в министерстве.

Кроме того, в Минтруде подчеркнули, что меры по снижению численности безработных в России учитывают специфику безработицы и потребности рынка труда. По данным ведомства, одними из ключевых мер станут субсидирование занятости и обучение россиян, поскольку 60,5% из зарегистрированных безработных граждан не имеют профессионального образования.

В Минтруде отметили, что в рамках нацпроекта «Демография» предусмотрено переобучение, а также созданы дополнительные мероприятия для переподготовки граждан. Кроме того, в каждом регионе страны с учётом его специфики будет действовать индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости.

