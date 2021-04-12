Путин поручил определить тарифы на проводку судов по Севморпути
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» до 15 июня 2021 года проработать вопрос об установлении долгосрочных тарифов на проводку судов по Северному морскому пути, передает ТАСС.
Тариф должен быть рассчитан с учетом необходимости поддержания инфраструктуры морского пути и безопасности и судоходства, а также учитывать интересы поставщиков услуг и их потребителей.
Ранее главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу. По его словам, у транспортной артерии нет достаточной инфраструктуры для обслуживания международного трафика судов.
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