Путин поручил определить тарифы на проводку судов по Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» до 15 июня 2021 года проработать вопрос об установлении долгосрочных тарифов на проводку судов по Северному морскому пути, передает ТАСС.

Тариф должен быть рассчитан с учетом необходимости поддержания инфраструктуры морского пути и безопасности и судоходства, а также учитывать интересы поставщиков услуг и их потребителей.

Ранее главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу. По его словам, у транспортной артерии нет достаточной инфраструктуры для обслуживания международного трафика судов.



