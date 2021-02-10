Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Владимир Путин потребовал от правительства РФ и региональных властей изучить положение дел с зарплатами бюджетников во всех сферах.
Российский лидер подчеркнул, что ключевое требование здесь — это оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, отмечает RT.
А ранее стало известно, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева сообщила АГН «Москва».
В проекте расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%. Средства должны пойти на работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
По словам парламентария, зарплаты бюджетников в следующим году вырастут на 3,7%.
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