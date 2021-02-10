Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Владимир Путин потребовал от правительства РФ и региональных властей изучить положение дел с зарплатами бюджетников во всех сферах.

Российский лидер подчеркнул, что ключевое требование здесь — это оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, отмечает RT.

Счетная палата сообщила о недоплатах бюджетникам в половине регионов

А ранее стало известно, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева сообщила АГН «Москва».

В проекте расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%. Средства должны пойти на работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам парламентария, зарплаты бюджетников в следующим году вырастут на 3,7%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БюджетникиЗарплатаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры