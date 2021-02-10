Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

А ранее стало известно, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплено приоритетное финансирование социальной сферы. Об этом член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева сообщила АГН «Москва».

В проекте расходы на социальную сферу составляют более половины бюджета - 56%. Средства должны пойти на работу систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам парламентария, зарплаты бюджетников в следующим году вырастут на 3,7%.

