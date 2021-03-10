Путин поручил кабмину доработать проект по изменению процедуры банкротства

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать и завершить согласование проекта закона о совершенствовании процедуры банкротства. Об этом говорится на сайте президента.

Этот вопрос обсуждался 10 февраля на совещании российского лидера с членами правительства.

На доработку законопроекта отводится месяц.

Юрист рассказал, какие сведения нельзя сообщать представителю банка

Ранее Минэкономразвития разработало проект, согласно которому должны быть сокращены сроки и издержки процедур банкротства, повышена их эффективность. Изменения направлены на защиту интересов должника.

Ранее почетный адвокат Московской области, участник международного рейтинга юристов The best lawyers of Russia Ирина Зуй в беседе с РИА ФАН рассказала, почему кредитору может быть выгодно самостоятельное объявление должника банкротом.

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