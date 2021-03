Путин поручил кабмину доработать проект по изменению процедуры банкротства

Ранее Минэкономразвития разработало проект, согласно которому должны быть сокращены сроки и издержки процедур банкротства, повышена их эффективность. Изменения направлены на защиту интересов должника.

Ранее почетный адвокат Московской области, участник международного рейтинга юристов The best lawyers of Russia Ирина Зуй в беседе с РИА ФАН рассказала, почему кредитору может быть выгодно самостоятельное объявление должника банкротом.