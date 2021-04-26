Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье в России

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на жилье в российских регионах. Поручение российского лидера по итогам совещания с членами правительства страны опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил ускорить работу по усилению защиты персональных данных россиян

Отмечается, что ФАС необходимо представить свой доклад до 15 мая.

В ходе совещания, состоявшегося 8 апреля, Путин отмечал, что в среднем в России цены на жилье выросли на 12%, напоминает «Свободная пресса». Наибольший рост был зафиксирован в Северной Осетии: здесь недвижимость подорожала сразу на 30%.

Между тем, эксперты прогнозируют снижение стоимости жилья в РФ. Как отметил главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев в беседе с МИР 24, на это повлияет послание президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин поставил задачу строить 120 млн квадратных метров жилья в год.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЖильеЦеныФАСВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры