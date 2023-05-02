Путин поручил до лета представить идеи по смягчению давления на бизнес

Президент России Владимир Путин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей представить идеи поправок в уголовное законодательство с целью сокращения давления на бизнес. Информация о поручении появилась на официальном сайте Кремля.

Как уточняет RT, предложения необходимо сформулировать в срок до 1 июня. Президент в середине марта в время выступления на съезде РСПП выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний.

Путин также заявил, что государство намерено всеми доступными способами поддерживать ответственный бизнес. По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», 23 марта глава правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров заявил о сокращении административной и налоговой нагрузка на бизнес в условия санкций.

