Путин поручил до лета представить идеи по смягчению давления на бизнес
Президент России Владимир Путин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей представить идеи поправок в уголовное законодательство с целью сокращения давления на бизнес. Информация о поручении появилась на официальном сайте Кремля.
Как уточняет RT, предложения необходимо сформулировать в срок до 1 июня. Президент в середине марта в время выступления на съезде РСПП выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний.
Путин также заявил, что государство намерено всеми доступными способами поддерживать ответственный бизнес. По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», 23 марта глава правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров заявил о сокращении административной и налоговой нагрузка на бизнес в условия санкций.
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