Путин попросил регионы не вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал регионы действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории». Соответствующее заявление президент сделал на совещании по вопросам влияния пандемии на экономику, видеозапись опубликовали на сайте Кремля.

Во вступительной речи президент затронул вопросы обеспечения роста экономики, стабильности цен, развития бизнеса и ростов доходов граждан. В ходе совещания он предложил собравшимся еще раз посмотреть, как работают предложенные и запущенные механизмы по борьбе с коронавирусом.

Президент отметил, что несмотря на высокий уровень заболеваемости и продолжение пандемии, некоторые сферы экономики удалось восстановить. Так, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась на уровне прошлого года.

Кроме того, Путин отметил постепенное восстановление потребительского спроса, но попросил внимательно прислушаться к экспертам, которые указывают на то, что этот показатель остается нестабильным.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также представители экономического блока кабмина и администрации президента.

