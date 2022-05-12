Путин пообещал рекордный урожай пшеницы в 2022 году

Россия может в этом году может побить исторический рекорд по сбору урожая пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

При этом он подчеркнул, что, если эти показатели будут достигнуты, урожай пшеницы «может стать рекордом за всю историю России».

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг «страшилки» СМИ о том, что из-за санкций урожай в России в 2022 году якобы будет значительно ниже, чем в предыдущие годы.

