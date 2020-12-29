Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе встречи с российским лидером Шмаков заявил, что считает приостановку в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам «не совсем правильным» решением.