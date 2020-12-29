Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе встречи с российским лидером Шмаков заявил, что считает приостановку в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам «не совсем правильным» решением.

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Он отметил, что оно привело к тому, что многие пенсионеры прекратили свою трудовую деятельность. При этом все они платили взносы в Пенсионный фонд. И если на первом этапе после принятия такого решения бюджет выиграл порядка 70 миллиардов рублей, но затем потеряли 500 миллиардов.

Шмаков предложил вернуться к этому вопросу, и президент согласился, что тема требует дополнительного рассмотрения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с 1 января 2021 года, что выше инфляции, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: Сайт Кремля
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