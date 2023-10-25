Путин похвалил главу Минсельхоза за выход на связь из курятника

В ходе совещания главы государства с кабмином министр сельского хозяйства выступил с докладом о положении дел в отрасли. В этот момент птицы начали кудахтать.

«Что вы из курятника с нами общаетесь - это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу», - с улыбкой заметил президент.

Вместе с тем Путин спросил у Патрушева о причинах роста цен на курятину на 27% с начала 2023 года. Министр заявил, что ведомство занимается этой проблемой.

В октябре куриное мясо начало дешеветь впервые с конца июня. Стоимость тушки бройлера упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм, передает «Радиоточка НСН».

