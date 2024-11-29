Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий в Налоговый кодекс поправки о налогообложении криптовалют. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Согласно новым нормам, цифровая валюта признаётся имуществом. Налог на доходы от сделок с ней будет взиматься вместе с налогом на доход от операций с ценными бумагами. Размер дохода будет определяться исходя из рыночной котировки используемой криптовалюты на дату признания дохода.

Майнерам цифровых валют запрещается переходить на уплату единого сельхозналога, использовать налоговый режим для самозанятых, а также применять патентную или упрощенную систему налогообложения.

Операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны предоставлять налоговикам информацию о майнерах.

Ранее на свалке в британском Ньюпорте затерялся диск с биткоинами, стоимость которых превысила 569 млн фунтов стерлингов (73 млрд рублей), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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