Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль

От уплаты налога освободят строительные компании, которые реализуют проекты с привлечением финансирования через эскроу-счета.

Также речь идет об организациях, в отношении которых приняты меры по предупреждению банкротства. Кроме того, в перечень плательщиков налога на сверхприбыль не будут включать предприятия малого и среднего бизнеса и организации нефтегазового сектора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают постоянные взносы с предпринимателей, передает «Радиоточка НСН».

