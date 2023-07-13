Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль
Правительство России 13 июля одобрило поправки, уточняющие перечень компаний, которые освобождены от уплаты налога на сверхприбыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
От уплаты налога освободят строительные компании, которые реализуют проекты с привлечением финансирования через эскроу-счета.
Также речь идет об организациях, в отношении которых приняты меры по предупреждению банкротства. Кроме того, в перечень плательщиков налога на сверхприбыль не будут включать предприятия малого и среднего бизнеса и организации нефтегазового сектора.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают постоянные взносы с предпринимателей, передает «Радиоточка НСН».
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