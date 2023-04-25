Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом
Президент Владимир Путин во вторник, 25 апреля, подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Согласно указу, иностранные активы в России могут быть переданы во временное управление Росимуществу. В документе фигурируют доли зарубежных акционеров в «Фортум» и «Юнипро».
Мера вводится для защиты национальных интересов России, говорится в указе.
Уходящие из России иностранные компании заставят заплатить налог на сверхприбыль сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Добровольный взнос в бюджет может составить свыше 10% от рыночной стоимости актива, передает «Радиоточка НСН».
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