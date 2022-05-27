Путин подписал указ о временном порядке расчётов с правообладателями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает российским компаниям платить по договорам в рублях иностранным правообладателям, сообщает пресс-служба Кремля.

Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации в РФ параллельного импорта

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт в том числе о компаниях, поддержавших антироссийские санкции, связаны с «недружественными странами» или ушедших с российского рынка.

Предполагается, что рублёвые платежи позволят и дальше пользоваться объектами интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иностранным лицам или компаниям.

Ранее минпромторг РФ одобрил перечень товаров для параллельного импорта, согласно которому в Россию без разрешения правообладателей можно будет ввозить парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыРубльАвторские ПраваВладимир Путин
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