Путин подписал указ о временном порядке расчётов с правообладателями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает российским компаниям платить по договорам в рублях иностранным правообладателям, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт в том числе о компаниях, поддержавших антироссийские санкции, связаны с «недружественными странами» или ушедших с российского рынка.
Предполагается, что рублёвые платежи позволят и дальше пользоваться объектами интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иностранным лицам или компаниям.
Ранее минпромторг РФ одобрил перечень товаров для параллельного импорта, согласно которому в Россию без разрешения правообладателей можно будет ввозить парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции, сообщает RT.
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