Путин подписал указ о временном порядке расчётов с правообладателями

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт в том числе о компаниях, поддержавших антироссийские санкции, связаны с «недружественными странами» или ушедших с российского рынка.

Предполагается, что рублёвые платежи позволят и дальше пользоваться объектами интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иностранным лицам или компаниям.

Ранее минпромторг РФ одобрил перечень товаров для параллельного импорта, согласно которому в Россию без разрешения правообладателей можно будет ввозить парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции, сообщает RT.

