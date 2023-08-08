Путин подписал указ о расчетах в рублях за поставки сельхозпродукции
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о специальном порядке расчетов за поставки отечественной сельскохозяйственной продукции за рубеж. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ предусматривает создание механизма торговли российской продукцией на зарубежном рынке за рубли. Для этого будут открыты специальные счета.
Президент поручил правительству утвердить список продукции, которую можно экспортировать по спецпорядку. Кабмин должен представить перечень через 30 дней.
По информации ТАСС, одной из основных тем предстоящих переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет зерновая сделка. Дипломатический источник отметил, что прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые в мире, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru