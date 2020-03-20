Путин подписал указ о поддержке малоимущих семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах малоимущим семьям, в которых есть дети от трех до семи лет. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что семьи, где доход на человека меньше прожиточного минимума, будут получать ежемесячную поддержку от государства.

Размер выплаты на одного ребенка будет составлять половину прожиточного минимума, устанавливаемого в каждом субъекте России.

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В августе НСН писала, что более четверти детей в России находятся за чертой бедности. Такие результаты показал мониторинг, который провел Росстат. По данным исследования, в стране 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях, где уровень денежных доходов не превышает прожиточный минимум.

Уточняется, что уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4%. После этого процент несовершеннолетних, которые растут в малоимущих семьях, начал постепенно снижаться, однако заметных изменений ситуации пока не отмечено.

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ФОТО: kremlin.ru
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