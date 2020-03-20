Путин подписал указ о поддержке малоимущих семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах малоимущим семьям, в которых есть дети от трех до семи лет. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что семьи, где доход на человека меньше прожиточного минимума, будут получать ежемесячную поддержку от государства.

Размер выплаты на одного ребенка будет составлять половину прожиточного минимума, устанавливаемого в каждом субъекте России.