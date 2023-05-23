ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе»
Банк ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе», размер доли еще обсуждается, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.
По его словам, сделка может быть закрыта до конца года, ее сумма не разглашается, как и другие участники «большого консорциума».
При этом СМИ сообщали, что поучаствовать в покупке контрольного пакета акций «Яндекса» намерены совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, империя Владимира Потанина, а также Роман Абрамович.
Миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, заявил на этом фоне аналитик «Финам» Леонид Делицын «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru