ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе»

Банк ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе», размер доли еще обсуждается, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

По его словам, сделка может быть закрыта до конца года, ее сумма не разглашается, как и другие участники «большого консорциума».

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При этом СМИ сообщали, что поучаствовать в покупке контрольного пакета акций «Яндекса» намерены совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, империя Владимира Потанина, а также Роман Абрамович.

Миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, заявил на этом фоне аналитик «Финам» Леонид Делицын «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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