ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в «Яндексе»

При этом СМИ сообщали, что поучаствовать в покупке контрольного пакета акций «Яндекса» намерены совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, империя Владимира Потанина, а также Роман Абрамович.

Миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, заявил на этом фоне аналитик «Финам» Леонид Делицын «Радиоточке НСН».



