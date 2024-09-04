Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске трех предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ, сообщает РБК.

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Сначала глава государства дал старт выходу на полную мощность порта «Суходол» на юге Приморского края, который специализируется по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда. Затем он запустил завод пластиковых труб в Приморском крае, а также горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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