Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о принадлежащих ООО «Промсельхозинвест» акциях Верховского молочно-консервного завода и АО «Орелпродукт», акциях ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы» и других.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе.

Ранее депутаты Госдумы обратились к Путину с просьбой сохранить «Большую российскую энциклопедию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».