Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
Компании, принадлежащие АО «Главпродукт», были переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о принадлежащих ООО «Промсельхозинвест» акциях Верховского молочно-консервного завода и АО «Орелпродукт», акциях ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы» и других.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе.
Ранее депутаты Госдумы обратились к Путину с просьбой сохранить «Большую российскую энциклопедию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru