Безработным россиянам выплатят по 3 тысячи рублей на ребёнка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате трёх тысяч рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка в сентябре. Соответствующий документ опубликован в среду, 9 сентября, на сайте правительства.

На эти цели кабмин выделит 8,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, отмечается в сообщении.

Предполагается, что выплаты поддержат 2,8 миллиона официально признанных безработными россиян, имеющих детей в возрасте до 18 лет.

