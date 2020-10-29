Путин оценил перспективы снижения бедности в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему уровня бедности в стране. Выступая на форуме «Россия зовёт!», он утверждал, что за 20 лет уровень бедности сократился вдвое.

«У нас сегодня совсем другая страна и другая экономика», — заявил глава государства. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы ситуация еще улучшится в два раза.

Среди прочего президент также отметил, что плавающий курс рубля даёт возможность российским властям смягчать все, что происходит на мировых рынках, передает «Свободная пресса».

По мнению Путина, отечественная экономика таким образом «отстёгнута» в значительной степени от колебаний цен на них. Достигается это также за счёт неукоснительного соблюдения Бюджетного правила, подчеркнуло президент.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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