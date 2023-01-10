Путин отметил важность контроля за ценами

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из задач Федеральной антимонопольной службы (ФАС) является контроль за ценами, сообщает пресс-служба Кремля.

ФАС отменила в Свердловской области завышенные тарифы на электроэнергию

В ходе рабочей встречи с главой ведомства Максимом Шаскольским глава государства подчеркнул, что несмотря на инфляцию, которая снижается, вопрос цен особенно важен.

«Контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Речь не только о продовольственных товарах, это и лекарственные препараты, и нефтепродукты, строительные материалы и услуги сотовой связи», - ответил президенту глава ФАС.

Ранее ФАС признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ФАСРоссияЦеныВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры