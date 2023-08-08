Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами
Российский лидер Владимир Путин приостановил действие отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами, включая Соединенные Штаты. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что решение было принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» из-за недружественных действий стран. Так, действие указанных в документе пунктов соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений экономических и других интересов России, прав ее граждан и юрлиц или до прекращения действия документов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит принимать участие в развитии мировой экономики. По его словам, Россия «была и будет вовлечена в мировую экономику», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru