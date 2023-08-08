Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами

В документе говорится, что решение было принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» из-за недружественных действий стран. Так, действие указанных в документе пунктов соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений экономических и других интересов России, прав ее граждан и юрлиц или до прекращения действия документов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит принимать участие в развитии мировой экономики. По его словам, Россия «была и будет вовлечена в мировую экономику», сообщает «Радиоточка НСН».

