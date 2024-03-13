Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества

Президент Владимир Путин признал утратившим силу решение о передаче иностранных долей в российской «дочке» компании Danone во временное управление Росимущества.

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Опубликованный указ вносит изменения в документ от 2023 года, согласно которому Росимуществу передали акции «Данон Россия», принадлежавшие «Данон Трейд» и Produits Laitiers Frais Est Europe.

Причины отмены решения в указе не обозначены.

В феврале 2024 года газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать бизнес в России компании из Татарстана «Вамин». По данным СМИ, стоимость актива оценили в 17,7 миллиардов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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