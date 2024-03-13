Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества
Президент Владимир Путин признал утратившим силу решение о передаче иностранных долей в российской «дочке» компании Danone во временное управление Росимущества.
Опубликованный указ вносит изменения в документ от 2023 года, согласно которому Росимуществу передали акции «Данон Россия», принадлежавшие «Данон Трейд» и Produits Laitiers Frais Est Europe.
Причины отмены решения в указе не обозначены.
В феврале 2024 года газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать бизнес в России компании из Татарстана «Вамин». По данным СМИ, стоимость актива оценили в 17,7 миллиардов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ спрогнозировал замедление автокредитования из-за роста цен на машины
- Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ
- МИД Австрии объявил о высылке двух российских дипломатов
- В Африке остановились заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен
- Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества
- В белгородском селе Гостищево сдетонировал украинский беспилотник
- Лолита заявила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей
- Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет
- На Кубани родился первый клонированный теленок
- ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru