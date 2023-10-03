Преемник Danone в России переименовал напитки Alpro в Planto
Бывший российский Danone - компания H&N - переименовала напитки на растительной основе Alpro в Planto, сообщили в пресс-службе компании.
В компании уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда, а ассортиментная линейка нового бренда останется прежней.
Ранее стало известно, что компания H&N начнет выпускать кисломолочный продукт Actimel под названием Actimuno. Изменится также дизайн упаковки. При это подчеркивается, что рецептура и качество продукта останется прежним. Он будет производиться на тех же производственных мощностях.
Компания Danone работала на российском рынке с 1992 года, однако в октябре прошлого года сообщила о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023-го доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания производит продукцию также под такими брендами, как «Простоквашино», «Актибио», «Растишка», «Даниссимо», Danone и ряд других, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru