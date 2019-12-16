Путин отменил «банковский роуминг» в России
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который отменяет так называемый банковский роуминг – комиссии за межрегиональные переводы средств внутри одного банка.
В тексте законопроекта подчеркивается, что банки не имеют права устанавливать комиссию за переводы средств между физическими лицами из-за того, что их счета были открыты в разных отделениях банка.
При этом такие сборы с россиян свидетельствуют о межрегиональной дискриминации потребителя, сообщает Газета.ру.
Отметим, что документ должен вступить в силу через 180 дней с момента публикации.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в настоящее межрегиональными комиссиями облагаются 5 процентов переводов внутри одного банка, сообщает телеканал «360».
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