Путин отменил «банковский роуминг» в России

В тексте законопроекта подчеркивается, что банки не имеют права устанавливать комиссию за переводы средств между физическими лицами из-за того, что их счета были открыты в разных отделениях банка.

При этом такие сборы с россиян свидетельствуют о межрегиональной дискриминации потребителя, сообщает Газета.ру.

Отметим, что документ должен вступить в силу через 180 дней с момента публикации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в настоящее межрегиональными комиссиями облагаются 5 процентов переводов внутри одного банка, сообщает телеканал «360».

