Путин открыл движение по новым автодорогам в Ростовской области и на Кубани
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых дорогах - обходе Аксая в Ростовской области и Дальнем Западном обходе Краснодара на Кубани, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, новые участки трассы М-4 «Дон» не только сократят время в пути к курортам Крыма и Краснодарского края, но и повысят «транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал» южных российских регионов.
«Благодарю всех, кто участвовал в создании этих важных объектов, за добросовестный труд», - сказал глава государства.
В пресс-службе Кремля отметили, что 65-километровый восточный обход Аксая построили на 18 месяцев раньше запланированного срока, а 51-километровый Дальний Западный обход Краснодар - раньше на полгода. В рамках строительства был возведён мост через реку Дон.
Ранее в главном управлении строительства Тюменской области заявили, что в регионе план по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru