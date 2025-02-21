Путин: Отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными
В случае возращения на российский рынок ушедших ранее иностранных компаний следует обеспечить национальным производителям определённые преимущества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, правительству необходимо подумать над тем, чтобы соответствующим образом «отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться».
Он отметил, что сельхозпроизводители уже обращались к властям и упрашивали никого не пускать на российский рынок, пообещав сделать «всё, кроме бананов, конечно.
«Но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. А в области промышленного производства точно совершенно нужно всё продумать», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что ему сыдно за то, что было растрачено наследие создателей советской химической промышленности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru