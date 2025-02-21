Путин: Отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными

В случае возращения на российский рынок ушедших ранее иностранных компаний следует обеспечить национальным производителям определённые преимущества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, правительству необходимо подумать над тем, чтобы соответствующим образом «отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться».

Он отметил, что сельхозпроизводители уже обращались к властям и упрашивали никого не пускать на российский рынок, пообещав сделать «всё, кроме бананов, конечно.

«Но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. А в области промышленного производства точно совершенно нужно всё продумать», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что ему сыдно за то, что было растрачено наследие создателей советской химической промышленности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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