Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки
Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса. Эта тема всплыла на совещании у главы государства по данному вопросу.
После доклада министра Путин заметил, что многое из сказанного главой Минэкономразвития представляет собой перечисление уже принятых и одобренных ранее решений. Однако, по словам президента, о том, как они выполняются, министр в значительной части не упомянул.
«Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, какое количество денег кому [выделено]. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую», - цитирует Ura.ru слова президента, обращённые в адрес министра.
Ранее поступали сигналы, практически со всей страны, что меры экономической поддержки зачастую пробуксовывают, либо совсем не выполняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru