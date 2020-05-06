Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки

Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса. Эта тема всплыла на совещании у главы государства по данному вопросу.

После доклада министра Путин заметил, что многое из сказанного главой Минэкономразвития представляет собой перечисление уже принятых и одобренных ранее решений. Однако, по словам президента, о том, как они выполняются, министр в значительной части не упомянул.

«Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, какое количество денег кому [выделено]. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую», - цитирует Ura.ru слова президента, обращённые в адрес министра.

Ранее поступали сигналы, практически со всей страны, что меры экономической поддержки зачастую пробуксовывают, либо совсем не выполняются.

