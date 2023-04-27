Путин ограничил дисконт на российскую нефть

Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, предусмотрена корректировка расчета экспортной пошлины и в ввод в формулу цены Brent (котировка North Sea Dated на рынке Северного моря).

В частности, при средней цене Urals на средиземноморском и роттердамском рынках в период с 15 апреля по 14 мая ниже Brent на 204,4 доллара за тонну, а с 15 мая по 14 июня и далее - на 182,5 доллара за тонну, то при расчёте июньской пошлины стоимость Urals будет установлена, как Brent минус 204,4 доллара, а с июля - как Brent минус 182,5 доллара.

Также законом до конца 2023 года вносится корректировка в расчет НДПИ, которая касается участков недр, при разработке которых исчисляется налог на дополнительный доход (НДД). Документ увеличивает коэффициент, характеризующий уровень налогообложения добываемой на таких участках нефти на размер дисконта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщает RT.