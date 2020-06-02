Путин одобрил план кабмина по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня обсудили общенациональный план по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Премьер-министр заявил, что на эти цели уйдет почти 5 трлн рублей.
Мишустин сообщил, что план содержит 9 разделов, в которых представлены почти 500 мероприятий по разным направлениям до конца 2021 года. По оценке правительства, за это время отечественная экономика должна выйти на рост выше докризисного уровня.
В свою очередь глава государства в целом одобрил предложенные меры и заявил, что реализация плана по восстановлению экономики должна начаться в июле этого года, передает RT. Путин отметил, что нужно не только стабилизировать ситуацию в экономике, но поддержать россиян и компании.
Ранее эксперты спрогнозировали, что россиян ждет самое серьезное с 1998 года падение реальных доходов — 5,2 процента, сообщает «Свободная пресса».
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