Путин одобрил план кабмина по восстановлению экономики

Президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня обсудили общенациональный план по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Премьер-министр заявил, что на эти цели уйдет почти 5 трлн рублей.

Мишустин: Общенациональный план восстановления экономики готов

Мишустин сообщил, что план содержит 9 разделов, в которых представлены почти 500 мероприятий по разным направлениям до конца 2021 года. По оценке правительства, за это время отечественная экономика должна выйти на рост выше докризисного уровня.

В свою очередь глава государства в целом одобрил предложенные меры и заявил, что реализация плана по восстановлению экономики должна начаться в июле этого года, передает RT. Путин отметил, что нужно не только стабилизировать ситуацию в экономике, но поддержать россиян и компании.

Ранее эксперты спрогнозировали, что россиян ждет самое серьезное с 1998 года падение реальных доходов — 5,2 процента, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
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