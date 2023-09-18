Путин объявил о завершении восстановления экономики России после санкций

Путин также сообщил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года, активный рост продолжается. При этом глава государства заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, так как инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности выпуска. Экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки на 1% не поможет рублю и вряд ли сможет быстро отразиться на инфляции, с которой Центробанк активно борется.

