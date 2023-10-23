Кабмин направит 836,5 млн рублей на капремонт детских театров

«На эти цели будет направлено 836,5 млн рублей, средства поступят в 2023 и 2024 годах», — указано в сообщении.

Так, свыше 198 млн рублей выделят на реконструкцию Волгоградского театра кукол, отмечает телеканал «360». Все работы в учреждении планируют завершить уже в этом году. Дополнительные средства получит областной театр кукол Томской области.

Кроме того, в 2024 году более 630 млн рублей направят на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Марий Эл, Туве, Забайкальском крае, пишет «Свободная пресса». Также средства получат театры в Калужской, Рязанской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

