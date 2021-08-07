Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов
Президент России Владимир Путин объявил о повышении НДПИ для работников металлургической отрасли. Повышенный налог будет действовать со следующего года. Президент пояснил, что из-за высоких цен на мировых рынках металлурги экспортируют продукцию, из-за чего растут цены на внутреннем рынке. Об этом пишет Газета.ru.
По словам президента, правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, чтобы полученные от этого средства, поступающие в бюджет, направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Он добавил, что со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, которые касаются металлургической промышленности.
Ранее экономист назвал абсурдом заявления металлургов против пошлин.
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