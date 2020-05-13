Путин объявил о новой программе поддержки лизинга самолетов РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился запустить новую программу по поддержке лизинга самолетов в стране. Это позволит в течение двух лет выпустить 59 лайнеров. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, передает РИА ФАН.
В рамках программы поддержки лизинга и эксплуатации российских воздушных судов, рассчитанной на 2020-2021 годы лизинговым компаниям будут предоставлены государственные гарантии, сообщил Путин. Он также выступил с предложением выделить субсидии на снижение стоимости летного часа отечественных самолетов.
В целом, по оценке президента РФ, авиационная отрасль больше всех пострадала от ограничений, которые был вынужденно введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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