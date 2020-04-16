Путин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке строительной отрасли поддержал идею запустить специальную льготную ипотечную программу. По ней можно будет взять ипотеку под 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах, до 8 миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.
Всё, что выше этого уровня, в рамках этой программы будет субсидировать государство, добавил Путин. Для участия в программе льготной ипотеки нужно будет подать заявку до 1 ноября 2020 года.
Глава государства поручил правительству запустить эту программу в ближайшее время. В этом году. На неё потребуется около 6 миллиардов рублей уже в этом году, добавил Путин.
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