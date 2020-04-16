Путин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%

Всё, что выше этого уровня, в рамках этой программы будет субсидировать государство, добавил Путин. Для участия в программе льготной ипотеки нужно будет подать заявку до 1 ноября 2020 года.

Глава государства поручил правительству запустить эту программу в ближайшее время. В этом году. На неё потребуется около 6 миллиардов рублей уже в этом году, добавил Путин.

