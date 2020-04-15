Крупные банки начали ужесточать условия выдачи ипотеки

Так, «Открытие» и «Совкомбанк» увеличили минимальный размер первоначального взноса по кредитам на готовое и строящееся жильё на 10 процентных пунктов — до 20%. «Росбанк» повысил пороговый размер взноса на 5-10 п.п. по четырём программам, в том числе по кредитам под залог имеющегося жилья. «Альфа-Банк» поднял минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 20%, «Промсвязьбанк» - до 15%, «Юникредит» - до 30% по ипотечным кредитам на покупку квартиры на вторичном рынке и в новостройках, говорится в материале.

Низкий первоначальный взнос в ипотечном кредитовании — это высокие риски для банков в кризисные периоды, объяснили журналистам в «Открытии». В «Промсвязьбанке» решение объяснили заботой о семейном бюджете клиентов с небольшими накоплениями: чем меньше размер первоначального взноса, тем больше им придётся платить потом.

